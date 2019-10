Agnone, sindaci in riunione al Comune per il Caracciolo: strategie di lotta per non morire

Oggi, martedi 29 Ottobre, alle ore 15:30, presso la sala consiliare di Palazzo San Francesco, riunione dei sindaci Sindaci della Comunità Montana Alto Molise insieme a quelli dei limitrofi Comuni abruzzesi per discutere sulla situazione dell'Ospedale "San Francesco Caracciolo" e programmare una strategia di lotta condivisa. I sindaci presenti, Capracotta, Vastogirardi, Carovilli, San Pietro Avellana, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Belmonte Del Sannio, il presidente Anci Molise, il sindaco e vicesindaca di Agnone tutti molisani escluso il vicesindaco di Rosello (CH). La discussione è in corso e probabilmente si aggiungeranno all'incontro altri sindaci o loro delegati. Era una riunione non aperta alla stampa, perciò una notizia flash