Comitato Direttivo Upi: Ricci entra a far parte di due Commissioni

Si è riunito, a Roma, il Comitato Direttivo dell’Upi (Unione Province d’Italia), per fare il punto sulla situazione delle Province, sul loro ruolo e, soprattutto, sulla necessità di ridefinirne funzioni e rivendicarne risorse dirette, anche alla luce della Legge di Bilancio, all’interno della quale è stato deciso di inserire un Disegno di legge di revisione del Testo Unico degli Enti Locali. All’incontro ha partecipato, in qualità di componente del Comitato Direttivo nazionale, anche il presidente della Provincia di Isernia Alfredo Ricci. Tra i temi trattati all’ordine del giorno si è discusso soprattutto del ruolo delle Province nel Mezzogiorno nella regia dello sviluppo locale. Nel corso della riunione sono state nominate anche le otto commissioni che supporteranno il neo presidente Michele De Pascale nel corso della sua attività. La nomina dei membri delle Commissioni permetterà all’UPI di compiere un ulteriore passo in avanti nell’analisi dei temi più urgenti e nella definizione di analisi, di studi, di proposte che saranno indispensabili nel confronto con Governo, Parlamento e con le rappresentanze delle istituzioni locali e delle forze economico-sociali.

Tra le Commissioni istituite dal Comitato Direttivo sui temi chiave che riguardano le Province, il presidente Alfredo Ricci è stato nominato membro della Commissione Istruzione-Edilizia Scolastica di cui ne fanno parte i presidenti delle Province di Foggia, Matera, Macerata, Massa Carrara, Salerno, Pesaro e Urbino e membro della Commissione organizzazione, personale e sistemi informativi e stazione Unica Appaltante (SUA) insieme ai presidenti delle Province di Lodi, Caserta, Catanzaro, Lucca e Modena. Soddisfatto il Presidente Ricci: “Sono onorato di questo doppio incarico – ha detto il presidente della Provincia di Isernia – attraverso il quale avremo la possibilità di ribadire, con forza, quelle che sono le priorità in ordine alle Province. La riforma Delrio nel 2014 ci ha trasformato in Enti di secondo livello e ci ha tolto le risorse lasciandoci però le funzioni fondamentali di pianificazione del territorio, tra cui trasporti pubblici, edilizia scolastica, costruzione e gestione della rete stradale provinciale. Come presidente della Provincia di Isernia e sindaco di Venafro sono particolarmente attento ai temi della sicurezza delle nostre strade e delle nostre scuole. Ho accettato con piacere gli incarichi che mi sono stati affidati dal Direttivo – ha affermato il presidente Ricci – e per i quali lavorerò con impegno insieme agli altri componenti delle Commissioni”.

Isernia, 29 ottobre 2019