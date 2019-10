Campobasso, due ragazzi in overdose rischiano la vita

Un nuovo episodio inquietante oggi a Campobasso legato al fenomeno della droga. Mentre la polizia arrestava i coinvolti nell' operazione Pinocchio due tossicodipendenti sono stati ricoverati d’urgenza al ‘Cardarelli’ in overdose. I due hanno accusato un malore fuori da un supermercato, probabilmente, a causa di un mix di alcol e droga. Soccorsi dai volontari del 118, sono stati ricoverati in ospedale, ma non sarebbero in pericolo di vita.