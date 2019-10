Attacco ai diritti delle donne: Fanelli e Facciolla (Pd) raccontano in conferenza stampa il maschilismo del centrodestra molisano

Un attacco ai diritti delle donne senza precedenti, quello che è avvenuto nel consiglio regionale del Molise. Un attacco alla democrazia e anche alle istituzioni politiche. Il partito Democratico, rappresentato da Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla, aveva presentato una proposta di modifica dello statuto regionale che prevedeva l'ingresso di almeno una donna. In realtà l'emendamento recita, almeno una rappresentanza dell'altro genere. Ma sappiamo bene, che in una Regione in cui da 7 anni non esiste una assessora, è logico il riferimento alla donna.

In prima commissione l'emendamento era passato, con i pareri favorevoli della maggioranza. Ma senza preavviso e senza comunicarlo alle minoranze, la maggioranza di centrodestra mette in discussione il punto all'ordine del giorno. Quando la consigliera Fanelli, prima firmataria, era assente per motivi personali. Un atto gravissimo perchè il Pd aveva chiesto il rinvio della discussione in aula. Rinvio che non è avvenuto. Nonostante in commissione era stato specificato che l'ingresso della quota rosa avveniva dalla prossima legislatura, quindi dal 2023.

Niente da fare: la maggioranza ha voluto mostrare così i muscoli tutti al maschile.

"Siamo l'unica regione che non ha almeno una donna nell'esecutivo - ha tuonato Fanelli- Nel merito aggiungo dei dati: Molise,denalità, tasso negativo, dipende da una serie di fattori, ma sicuramente dall'assenza di politiche di welfare al femminile,per la famiglia, per la parità e per l'occupazione nei posti di lavoro.Sull'occupazione nel Molise risultano occupati 66mila maschi, 41mila donne, segna la piu grande differenza tra uomini e donne. per questo chiediamo con forza la presenza delle donne nell'esecutivo".

Micaela Fanelli ha inteso spiegare anche perché si chiede adesso e non è stata approfondita la battaglia nella scorsa legislatura: " da opposizione possiamo ora lavorarci serenamente. Senza far pensare che la nostra è una battaglia solo per la poltrona".

Presente alla conferenza stampa anche il segretario e consigliere regionale Vittorino Facciolla che contesta anche il valore politico di una maggioranza che non esprime in aula la propria posizione. Per questo motivo, sottolinea, si è espresso nei confronti della consigliera Matteo (l'unica che ha votato per il mantenimento dello status quo maschile ndr) apostrofandola come "corredo della maggioranza". Facciolla, alla presenza di alcune donne dem presenti alla conferenza stampa ha anche annunciato l'istituzione in Molise del primo comitato delle donne democratiche, aperto anche a quelle donne vicine ai valori del Pd ma che non sono tesserate al partito. Ieri a Termoli la prima riunione dove è stata data vicinanza alle donne curde che stanno veramente peggio delle molisane.

Fanelli in chiusura ha affermato che però nella richiesta di volere una commissione pari opportunità con quote azzurre Quintino Pallante ha premuto affinché la cosa avvenisse subito. Bloccando di fatto la costituzione di un organismo per la parità di genere a causa dell'assenza di effettiva volontà maschile di prenderne parte,. Successivamente ha letto i messaggi delle consigliere Calenda e Romagnuolo che, assenti in aula per cause di forza maggiore hanno inteso esprimere vicinanza al Partito Democratico. Calenda in particolare, per questo motivo. dopo una lite di maggioranza aveva anche accusato un malore. Vicinanza anche da parte della consigliera Manzo, che ha votato a favore dell'emendamento Pd, non in conformità con gli uomini del suo partito.