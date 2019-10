A.M.A Green di Agnone presenta: ecco l' "Eco Natale"

Non perdete il magico evento in fattoria in compagnia degli Elfi di Babbo Natale dal 24 novembre al 8 gennaio 2019, tutti i weekend e giorni festivi presso la Fattoria didattica A.M.A Green Agnone (IS)

Grandi e bambini verranno accompagnati in un percorso a tappe ricco di attività e saranno trasportati in un ambiente unico e speciale, dove potranno vivere appieno l’atmosfera del vero ECO NATALE Green.

Questa iniziativa prevede non solo la condivisione di una giornata di allegria insieme ai più piccoli immersi nell’atmosfera natalizia, ma vuole anche dare loro la possibilità di esprimere la loro creatività e fantasia nella realizzazione di diverse attività e laboratori a tema e dare loro modo di riscoprire usi e costumi del mondo contadino e conoscere gli animali che ne fanno parte.

Sull’aia della fattoria, le famiglie verranno accolte dal Capo Elfo Alex e dai suo fidati attendenti Milo e Birillo:

La prima tappa dell’avvincente percorso sarà presso la nuova Area Trucco Elfi dove adulti e bambini entreranno nell’incantante atmosfera di Natale in Fattoria. La lettura della “favola magica del Natale” per permettere ai partecipanti di mettersi nei panni degli aiutanti di Babbo Natale impegnati nei laboratori elfici, fino all’incontro con Babbo Natale in persona!

I laboratori si terranno al chiuso e in luoghi riscaldati e anche i genitori saranno chiamati a partecipare alle attività con i loro bambini.

Scrivere la letterina che potrà poi essere spedita direttamente a Babbo Natale.

con un mezzo velocissimo.

L’appuntamento con Babbo Natale sarà unico, speciale, ricco di emozioni e di magia:

Nella sua casetta modesta, calda, comoda e accogliente, i bambini conosceranno lo stile di vita semplice e bucolico del Babbo più famoso del mondo. Sarà per loro sicuramente un momento indimenticabile.

La visita alla fattoria proseguirà alla scoperta dei suoi animali:

Gli ospiti incontreranno l’oca Giggio la gallina Stella e i loro amici volatili, le asinelle Rosy e Viola, il maiale Severino i conigli Candido, e Fiocco di neve le lepri Betta e Chicco, i numerosi piccioni, da accarezzare. Un magico a tu x tu che porteranno nel cuore! Sarà a disposizione un’area di appoggio al chiuso e riscaldata per prendersi una pausa dal freddo!

Il percorso è adatto per bambini dai 2 anni in su. Per i più piccoli (2-3 anni), è consigliato il supporto degli accompagnatori durante i laboratori.

La parte relativa ai soli laboratori dura circa 60 minuti e il percorso completo circa 2 ore.

L'evento comprende:

Trucco

lettura della Favola Magica del Natale

percorso dei laboratori,

scrittura della letterina

Inviamo la lettera a Babbo Natale

visita agli animali della fattoria

Per consentire il corretto svolgimento delle attività, gli ingressi avverranno in modo scaglionato durante l’arco della giornata con accesso a gruppi di 20/25 persone ogni 2.00 ore a partire dalle ore 10.00 fino alle 16.00.

E’ richiesta e obbligatoria la prenotazione: Al numero 333-7544422 oppure ci si potrà iscrivere in qualsiasi momento fino ad esaurimento posti scegliendo giorno, fascia orari a di preferenza e numero di bambini partecipanti nella Pagina Facebbok A,M.A Green dove troverete informazioni a riguardo.

Potete inoltre seguire gli aggiornamenti sull’evento sulla pagina Facebook A.M.A Green, Instagram Marco.Cacciavillani.