Poggio Sannita, sindaco e vicesindaco smentiscono le notizie stampa: tra noi nessuno screzio

Apprendiamo con stupore la notizia apparsa di recente sulla stampa locale che presume divergenze tra Sindaco e Vicesindaco tali da prefigurare una spaccatura e addirittura liste contrapposte dei due, alle elezioni comunali di Poggio Sannita del 2020.

Comprendiamo che chi non ha argomenti, si dedica all’insulto gratuito e alla menzogna per creare destabilizzazione e confusione nei cittadini. Questo modo superficiale di rapportarsi, danneggia sistematicamente l’immagine del nostro paese e le poche attività produttive ancora presenti sul territorio. Rassicuriamo pertanto tutti i cittadini, è tutto falso, nemmeno il peggior Wile Coyote, riuscirebbe a fare di peggio. Il Papa, recentemente, ha parlato della gelosia e dell’invidia precisando che queste esistono anche nelle nostre comunità cristiane dove si usa la lingua per uccidere gli altri.

Non si tollera che un altro abbia qualcosa che l’altro non ha. Uno ha invidia di questo, di quell’altro e incominciano le chiacchiere: e le chiacchiere uccidono!

Nel nostro caso, tali chiacchiere, tali barzellette, ci fanno solo sorridere perché, con grande armonia e compattezza, questa amministrazione sta portando a termine il mandato elettorale affidatogli nel 2015 dagli elettori di Poggio Sannita.

Recentemente, abbiamo illustrato ai cittadini, i progetti ipotizzati negli anni passati e presentati nell’ambito dei CIS (Contratti di Sviluppo Istituzionale) per il futuro del nostro paese e entro fine anno, faremo un rendiconto amministrativo per informare i cittadini di quanto è stato fatto, in questi cinque anni, nel rispetto del programma elettorale. Nell’occasione, aggiorneremo la popolazione sull’evoluzione di quanto firmato l’11 Ottobre e pubblicato giorni scorsi dal Governo sulla lista definitiva dei progetti approvati. Con la presentazione del progetto esecutivo, si passerà alla fase operativa e questo significa che entro l’anno prossimo, Poggio avrà una Casa e Palestra della Salute in grado di assicurare posti di lavoro e assistenza adeguata per gli ammalati.

Giuseppe Orlando e Antonio Amicone