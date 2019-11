Collegamento Agnone-Pescara, il Comune sollecita l' assessore Niro: prossimo passo il contatto con la politica abruzzese

A seguito della annunciata soppressione della linea che collega l'Alto Molise con la città di Pescara, si è proceduto con immediatezza a contattare l'assessore regionale Vincenzo Niro affinché, come sempre fatto, ponesse in essere tutti gli accorgimenti necessari per scongiurare l'ennesimo taglio a zone già disagiate.

Con nota indirizzata anche al Sindaco di Agnone, l'assessore ha chiesto al suo omologo abruzzese di rivedere scelte che significherebbero condurre ad un ulteriore isolamento zone già difficili da raggiungersi rendendosi disponibile ad ogni forma di collaborazione che dovesse necessitare per evitare il peggio.

Nell'augurarci, pertanto, che si riesca a mantenere l'unica linea di collegamento con la Città di Pescara frequentata, tra l'altro, anche da numerosi studenti Altomolisani oltrechè risultare centro di snodo importante per i diversi collegamenti, ringraziamo l'assessore Niro per la sua disponibilità e vicinanza al territorio.

Il consigliere delegato

Germano Masciotra