Arma dei carabinieri nelle scuole per l'educazione alla legalità ambientale: bullismo e cyberbullismo, sicurezza stradale, sostanze stupefacenti, violenza di genere

Anche in occasione del corrente anno scolastico il MIUR e l’Arma dei Carabinieri hanno avviato un progetto congiunto per ampliare e approfondire l’offerta formativa delle scuole di ogni ordine e grado, attraverso specifici interventi. Sono stati programmati dal Comando Provinciale di Isernia incontri in tutte le scuole della provincia, in cui verranno affrontati i temi dell’educazione alla legalità ambientale, del bullismo e cyberbullismo, della sicurezza stradale, delle sostanze stupefacenti, della violenza di genere, dei diritti umani e delle funzioni di polizia, della cooperazione internazionale della tutela del patrimonio culturale. Nell’ambito di tale iniziativa, il 31 ottobre 2019, presso la sala cinema dell’I.S.I.S. “Mattei” di questo centro, si è svolto un incontro tenuto dal Comandante del NOR della Compagnia di Isernia, Ten. Severino Vera, a cui hanno partecipato le classi 4^ e 5^ e docenti della scuola, nel corso del quale sono stati approfonditi alcuni temi riferiti alla sicurezza stradale, quali l’uso del casco, delle cinture di sicurezza, il divieto di guida con il telefono cellulare, i controlli finalizzati alla verifiche del stato di ebbrezza alcolica e dell’ alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti, con la simulazione di controlli mediante

l’utilizzo del precursore e dell’alcoltest che hanno suscitato particolare interesse da parte dei giovani studenti. Per il tema delle sostanze stupefacenti, sono stati fatti riferimenti alle condotte che integrano illeciti amministrativi e le relative conseguenze. Sono state altresì fornite informazioni per le procedure di arruolamento nell’Arma nei vari ruoli. Nella fase finale è stato proiettato un video istituzionale in cui vengono riassunte, tra le altre, l’organizzazione, i compiti, le dipendenze, le specialità, l’impiego all’estero nelle missioni internazionali dei vari reparti dell’Arma.

Isernia 02 novembre 2019.