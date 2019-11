Maria Vittoria Guevara, l'annuncio del Soa: da Larino ora arriverà a Portocannone

Come da programma , dopo il colloquio avuto a metà ottobre 2019 da una delegazione operaia della fiat fca di Termoli e Maria Victoria Guevara ecco che arriva la conferma della sua visita in basso Molise per Sabato 9 Novembre 2019 alle ore 10 : 30 precisamente si terrà a Portocannone appunto nella sede sociale SOA Flmuniti Cub ,nell'occasione ci sarà anche sua madre Ana María Erra de Guevara donna e artista sensibile , entrambe sorella del "Che" e seconda moglie del papà Ernesto Rafael Guevara Lynch , l'appuntamento di sabato sarà un vero simposio su Ernesto Guevara de La serna , si approfondirà la sensibilità umana e familiare doti che lo hanno caraterizzato come uomo , medico e rivoluzionario . Il SOA sindacato Operai Autorganizzati e la Flmuniti Cub del Molise con orgoglio sono pronti a far vivere questo incontro ,sicuramente cruciale e volto alla sensibilizzazione dei grandi valori umani e di solidarietà sociale con tenacia e coerenza.