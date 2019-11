Stalking nei confronti della ex compagna, è il ventesimo allontanamento per il commissariato di Termoli

L’Ufficio Anticrimine del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Termoli, nei giorni scorsi, ha eseguito una misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dall’Autorità Giudiziaria, nei confronti di B.C.I., classe 90, resosi autorenei confronti della ex compagna dei reati di maltrattamenti e stalking.

La misura è stata emessa dall’Autorità Giudiziaria in seguito alla segnalazione presentata presso il Commissariato di Termoli dalla donna che lamentava atteggiamenti aggressivi e persecutori, ripetuti nel tempo, da parte del suo ex fidanzato che non accettava l’interruzione della loro relazione.

Acquisiti elementi di riscontro da varie persone informate sui fatti, è stata quindi chiesta la misura del divieto di avvicinamento.

Dall’entrata in vigore del nuovo protocollo d’urgenza del cosiddetto “codice rosso” a tutela di persone maltrattate in contesti familiari o affettivi vari, sono state circa 20 le procedure di urgenza avviate su segnalazione del Commissariato di Termoli.