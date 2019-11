Prosegue la campagna di formazione sulla sicurezza: incontro tra Polizia Postale e delle Comunicazioni per il Molise e gli operatori di sportello degli Uffici Postali della provincia di Campobasso ed  Isernia.

Come già avvenuto per li 2018, nelle date del 24 , 29 e 30 ottobre scorsi, si sono tenuti alcuni degli incontri informativi riguardanti il delicato tema della formazione sulla sicurezza negli eventi criminosi per gli operatori di sportello degli Uffici Postali della provincia di Campobasso ed Isernia.

Gli eventi in parola, organizzati dal Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni per il Molise e da Poste Italiane S.p.A., sono stati incentrati sulla sensibilizzazione delle procedure di sicurezza fisica volte a prevenire furti, rapine e aggressioni determinando un aggiornamento informativo per gli operatori di sportello nell’evidenza del loro delicato ruolo in sede di front office, a contatto col pubblico.

Successivamente la Polizia Postale e delle Comunicazioni ha illustrato in modo efficace nozioni di falso documentale, per aggiornare il personale di Poste sulla verifica della veridicità dei documenti che i malfattori esibiscono, con lo scopo di perpetrare truffe, spesso online, di attivare carte prepagate, conti correnti o libretti, di incassare assegni o buoni fruttiferi.

Gli incontri d’aggiornamento per i dipendenti di Poste Italiane S.p.A., finalizzati anche alla tutela degli utenti dei servizi, hanno visto la partecipazione, del Dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per il Molise, Commissario Capo Dott. Gabriele Di GIUSEPPE, del Dirigente Tecnico Superiore della P.di S. Dott.ssa Anna DELLA Rocca in servizio presso il laboratorio di “falso documentale ed indagini grafiche” del Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica di Napoli e del Responsabile della Sicurezza Fisica per il Molise di Poste Italiane S.p.A., Dott. Michelangelo PETROLLINO.