Quattro novembre, ecco le celebrazioni di Campobasso

Oggi 4 novembre, “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate”, è stata celebrata la consueta cerimonia, organizzata dalla Prefettura di Campobasso e dal Comando Esercito “Molise”, con la partecipazione della Regione Molise, della Provincia e del Comune di Campobasso, dell’Ufficio Scolastico Regionale, delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e delle Associazioni Combattentistiche, d’Arma e di categoria.

L’evento celebrativo ha avuto inizio con l’Alzabandiera per proseguire con la deposizione delle Corone in onore dei Caduti, la lettura della “Preghiera per la Patria" e dei messaggi ufficiali indirizzati alle Forze Armate dal Presidente della Repubblica e dal Ministro della Difesa.

Successivamente, il rappresentante della Sezione Associazione Alpini, a nome di tutte le Associazioni Combattentistiche, d’Arma e di categoria, ha tenuto un breve discorso celebrativo, seguito dai saluti delle Autorità civili.Nel corso della cerimonia è stata consegnata la Bandiera nazionale all’Istituto Comprensivo “Igino Petrone” di Campobasso.

Ha avuto luogo, inoltre, la manifestazione “Caserme Aperte”, con l’apertura al pubblico dei presìdi dei Comandi Provinciali Carabinieri e della Guardia di Finanza e del Comando Militare Esercito “Molise”.