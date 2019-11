Legalità e cultura dell'etica, sbarca a Agnone lo spettacolo satirico "Lercio Live".'Evento promosso dal Rotary Club

Sbarca per la prima volta nel Molise a Agnone al teatro Italo Argentino lo spettacolo Lercio Live il primo spettacolo ideato e scritto dalla redazione di Lercio.it. Telegiornali esilaranti, rubriche improbabili e il meglio del repertorio del sito satirico più famoso e amato d'Italia accompagneranno gli spettatori in un divertentissimo viaggio all'insegna della sporca informazione, sempre in bilico tra realtà e finzione. Lo spettacolo in programma il 14 Novembre avrà una doppio appuntamento alle 11.00 (a porte chiuse) per le classi quarta e quinta degli istituti superiori e alle 18.00 per tutta la popolazione. L'ingresso è ad offerta .

L'evento è stato promosso dal Rotary Club Agnone nell'ambito del progetto rotariano su "Legalità e Cultura dell’Etica" con il compito di favorire nella Società, soprattutto nei giovani, azioni positive per lo sviluppo di una coscienza etica, consapevole e coerente con i principi della legalità.