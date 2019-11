Agnone,Incendio in un deposito agricolo in località Macchielunghe

Un incendio in un deposito agricolo stamani alle sette circa a AGNONE (IS),

in località Macchielunghe, ha messo a dura prova i Vigili del Fuoco del

locale distaccamento che dopo la chiamata si sono precipitati sul posto,

tentando di limitare i danni e salvando tutti gli animali da cortile;

durante le operazioni di spegnimento dell'incendio sono state rimosse

quattro bombole di GPL, di cui due già tra le fiamme, evitando ulteriori

danni.