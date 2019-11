Affaire Occhionero, l' agnonese Armando Bartolomeo rilancia a gran voce: dimissioni e messa a disposizione della magistratura

L'onorevole ai magistrati: ho sbagliato tutto (da Il fatto quotidiano del 6/11/2019). Anch'io ho sbagliato a dare quel cazzo di voto, solo che io l'ho fatto perché mi sono fidato di dirigenti di cartone che, abbagliati da soluzioni furbesche, hanno prodotto alchimie politiche degne dei venditori di pozioni nelle fiere di paese..

Comunque, penso che una persona che ricopra un incarico parlamentare, che rappresenti il popolo sovrano, non si possa permettere giustificazioni del genere. Nel nostro parlamento ne ho viste di tutti i colori ma mai ho riscontrato un ambiente da "Asilo Mariuccia". Cambio di casacca giustificato dal grado di fascino dei capi gruppo; scelta di collaboratori sconosciuti e non affidabili.

A questo punto penso che l'onorevole abbia preso l'incarico un po' troppo alla leggera. Certo che essere catapulrati in rali incarichi all'improvviso, senza neanche crederci personalmente fino a un minuto prima di ricevere un'inaspettata telefonata che ti comunica di essere stata eletta quando, forse, stavi organizzando altre cose, deve essere traumatico. La vicinanza a persone del calibro di Pietro Geasso dovrebbe farti prendere coscienza del tuo, anche se inaspettato, nuovo ruolo. Forse quella vicinanza ha prodotto altre decisioni, un colosso dell'antimafia provoca qualche imbarazzo.... è meglio avvicinarsi alla Stazione Leopolda.

Intanto continuano a venir fuori altre indiscrezioni, la situazione si sta complicando più del previsto e non è più tempo di facili e poco convincenti giustificazioni: i post su Facebook per catturare l'approvazione dei propri fan, lasciano il tempo che trovano.

Bisogna recuperare dignità, inutile mettersi sotto nuovi ombrelli protettivi sperando in miracoli improvvisi o, meglio, trincerarsi dietro gli scranni di Montecitorio, ci vorrebbe uno scatto di orgoglio e mettersi a disposizione della magistratura semza lo scafandro parlamentare. Solo così, perché noi siamo convinti garantisti, si potrebbe aiutare la giustizia a fare il suo corso. So che non è semplice, ma dinanzi alla difesa della propria dignità si può diventare anche dei leoni.