Terremoto all'Aquila di 4.6, paura tra la gente anche a Roma, Rieti e nel basso Lazio, Molise

Terremoto, una scossa è stata avvertita all'Aquila intorno alle 18.35. La prima stima parla di magnitudo tra 4.4 e 4.9. Il sisma è stato avvertito chiaramente anche a Roma, Rieti e nel basso Lazio. Sui social network molti riferiscono di aver sentito la scossa nella zona est ed anche nei quartieri centrali della città. Molte chiamate ai vigili del fuoco. Non ci sono per il momento segnalazioni di danni.

