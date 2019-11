Maratona di New York, l' atleta italiana più veloce è la campobassana Ilaria Novelli

Si chiama Ilaria Novelli ed è campobassana. È stata l' atleta italiana più veloce alla Maratona di New York. La giovane di Campobasso ha comunicato sul suo profilo Facebook il suo risultato: «E’ andata! Mi sono divertita un sacco soprattutto la seconda parte della gara quando è andato via il fastidio alla gamba e ho iniziato a correre come piace a me. Infatti anche qui ho fatto il negative split di circa 3min chiudendo in 3:08:27. Pubblico pazzesco, atmosfera unica. I love NYCMarathon». La giovane non è nuova a successi personali, ma questo è senza dubbio il migliore e il più visibile. Soddisfazione anche per la polisportiva Molise che la ha vista nascere come mezzofondista. Il Molise esiste anche nello sport internazionale e si fa onore.