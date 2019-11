Francesco, Valter, Gianluigi e il mondo di Instagram

Francesco, Valter e Gianluigi i ragazzi della foto copertina passeggiando lungo il corso hanno chiesto se scattavamo loro una foto. Alla nostra domanda che uso ne avrebbero fatto, per capire che tipo di foto volessero, la risposta è stata che probabilmente l'avrebbero postata su Instagram, il social, definito da qualcuno, della perfezione ma ci rende infelici. in effetti nel mondo di Instagram tutto appare perfetto,un viaggio strepitoso, una colazione con i fiocchi, un panorama mozzafiato e un selfie impeccabile. Il tutto impacchettato con innumerevoli filtri di bellezza, combinazioni chiaro-scuro per mettere in risalto i particolari e una pioggia di hashtag che fanno registrare in media 4,2 miliardi di like al giorno. I social tra l'altro incutono molta ansia ai genitori ma non vanno demonizzati. I nostri figli,Francesco, Valter Gianluigi, sono nativi digitali e conoscono le tecnologie meglio di noi. Immaginate la loro faccia davanti a un genitore che va lì a spiegare come settare le impostazioni per la privacy o come bloccare un utente. i ragazzi sono molto attenti alla loro privacy, sono i ragazzi che possono spiegare ai propri genitori come funzionano i social e cosa fanno on line. Tra l'altro vanno sfatati anche i luoghi comuni che vivono solo di immagine e dipendenti dai social. Sono ragazzi che studiano, lavorano, hanno interessi sociali e si divertono con i mezzi informatici, che utilizzano benissimo non solo per postare foto e video , ma per studiare e lavorare. Francesco,Valter, Gianluigi siamo disponibili a fotografarvi ogniqualvolta lo desiderate!