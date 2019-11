Agnone e sanità, il centrosinistra incontra l' ex deputata Vennittelli: pronti ad impugnare il futuro pos in tutte le sedi

Sabato 10 nella serata presso la sede del Pd Agnonese,il gruppo di Nuovo Sogno Agnonese, con il capogruppo Il consigliere Daniele Saia e gli iscritti al Pd hanno incontrato l'ex deputata Laura Vennitelli. Motivo della riunione con il gruppo agnonese l'esito dell'incontro che la dirigente dem ha avuto nei giorni scorsi con la segreteria politica del dicastero della salute, Paolucci ,nella sede ministeriale a Roma.

Diversi gli argomenti portati al tavolo del ministero dalla Venittelli, non ultimo quello che il Molise ha un piano operativo sanitario straordinario approvato con legge dello stato che non si puo non tenere in debita considerazione. Gli argomenti che ha posto all'attenzione: il punto nascita di Termoli,facendo proposte per le possibili soluzioni sui punti nascita molisani. Tra gli argomenti anche le sorti dell'Ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone dove ha chiesto che vengano salvaguardati gli accordi di confine a difesa di un territorio che non può essere privato del diritto alla salute. La dirigente Dem ha annunciato che si e' pronti ad impugnare il futuro pos in tutte le sedi