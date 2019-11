Calcio, Agnone accoglie all'Itis Gloria Marinelli: il vicepresidente Sica le dona il gagliardetto dell'Olympia

L’azzurra Gloria Marinelli incontra gli studenti di Agnone

L’attaccante della nazionale di calcio femminile oggi lunedì 11e' stata presso l’aula magna dell’Itis

Gloria Marinelli, attaccante della nazionale italiana di calcio femminile,ha incontrato gli studenti delle scuole di Agnone.

Marinelli, originaria proprio di Agnone, è attualmente impegnata con la casacca azzurra per le qualificazioni agli Europei che si svolgeranno nel 2021 in Inghilterra. L’incontro con le scolaresche ricade alla vigilia della sfida contro Malta che si disputerà a Castel di Sangro (martedì 12 novembre) e sarà un’occasione di confronto sul fenomeno del calcio femminile in netta ascesa che porterà la giocatrice molisana a rispondere alle domande che le saranno poste da ragazzi e docenti. I saluti saranno affidati alla dirigente scolastica, dott.ssa Tonina Camperchioli e all’assessore allo Sport del Comune di Agnone. “E’ con enorme piacere che riabbracciamo una figlia della nostra terra – ammette la Camperchioli -. Una ragazza solare, intelligente e dai grandi valori umani che con sacrificio e tanto lavoro è riuscita a scalare vette inimmaginabili fino ad indossare la gloriosa maglia della nazionale italiana. Oggi Gloria, che fino a qualche anno fa frequentava le scuole cittadine, per noi tutti è motivo di orgoglio e un esempio da seguire

In rappresentanza dell Olympia Agnonese il vice presidente della società Sica e il mister che ha allenato Gloria quando frequentava la scuola calcio, Delli Quadri Michele. Le è stato donato un gagliardetto della società alle federazione e alla brava calciatrice figlia di Agnone, una sciarpa dell Olympya

I ragazzi hanno rivolto diverse domande inerenti il mondo dl calcio e in particolare il calcio femminile e il percorso da lei intrapreso che l'ha portata al successo