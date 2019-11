Agnonese e sputometro, lettera aperta di Gualtieri ai fedayn

Lucio Gualtieri, il commentatore sportivo di Altomolise.net indirizza una lettera aperta al gruppo dei Fedayn 1994 Agnone al fine di chiarire il presunto malitenso creatosi con il gruppo a seguito del suo commento sui fatti inerenti "lo sputometro"

"In riferimento ad uno mio commento,sui fatti inerenti lo sputo all'indirizzo di un assistente arbitrale fatto avvenuto allo stadio Civitelle nella gara del 27/10/2019 come si evince dal referto arbitrale, alla società Polisportiva Olympia Agnonese, veniva comminata da parte della giustizia sportiva, una multa di 1500 euro. Un mio commento evidenziava sulla pagina sportiva della testata giornalistica di www.altomolise.net , la gravità dell'accaduto, condannandone e prendendone le distanze assieme a tutti gli sportivi Agnonesi, senza fare alcuna accusa specifica all'eventuale autore del gesto, anche perché non è nelle mie competenze oltre al fatto di non sapere.

A pochi giorni di distanza, sulla pagina del gruppo organizzato Fedayn 1994 Agnone , veniva emesso un comunicato dagli stessi, dove a conclusione del post si leggeva che non sarebbe stato un articolo a cambiare la loro idea e modo di agire.

Vedete cari ragazzi, forse sarebbe stato meglio da parte vostra associarsi al mio grido di dolore, dissociandovi e condannando allo stesso tempo il gesto. In considerazione del fatto che tale atto oltretutto ha portato il nome di Agnone alla ribalta della cronaca nazionale sulle pagine di un noto quotidiano.



Vi chiederete perché? Nel mio commento alla nota "buttata alle ortiche oltre 50 anni di sportività e correttezza della Polisportiva Olympia, e del suo pubblico", rientrava anche la vostra militanza sportiva, militanza fatta di fede, passione, trasporto, correttezza e sacrifici per seguire e sostenere questi colori.

Oggi,come se non bastasse, alla foto allegata su un articolo pubblicato da altomolise net ,che commenta la prestazione dell'Olympia, inerente la gara disputata ieri, un Tizio a nome dei Fedayn, scrive: "Fare una foto o uno screenshot alle immagini di telemolise, è una pessima idea".

Vedi, non posso citare il tuo nome, non so chi sei, fare una foto ad un'immagine televisiva, non si lede la sensibilità e l'interesse di nessuno. Il tutto è stato fatto per rendere l'idea del momento e sicuramente la tua citazione, non credo sia appropriata, io Lucio, persona autore della foto, la leggo come una provocazione.

Mi auguro, che quanto da me scritto, possa in qualche modo chiarire gli equivoci e riportare in tutti quello spirito sportivo che ci contraddistingue.

A proposito, mi piacerebbe sapere del ragazzo che scrive sulla pagina dei Fedayn, così avendo come interlocutore una persona con un nome e un volto, sarà possibile chiarire il tutto incontrandosi personalmente, tanto per chiudere la kermesse."

Saluti Lucio Gualtieri