Investimento sulla trignina in territorio abruzzese: muore una 30enne

Aveva 30 anni la donna di origine romena che ha perso la vita in un incidente avvenuto oggi.

Il sinistro è avvenuto sulla Trignina tra Lentella e Fresagrandinaria nel territorio abruzzese. La ragazza investita pare che fosse diretta a Isernia. Il traffico sulla Trignina è paralizzato in direzione Isernia per permettere le operazioni di rilievo da parte delle forze dell’ordine. Sulla corsia opposta, invece, l’uscita obbligatoria è allo svincolo di Lentella. Stando alle prime informazioni, ancora in fase di accertamento, pare che la ragazza stesse viaggiando in una vettura assieme al suo fidanzato che era al volante. Sarebbe poi scesa dall' autovettura e investita dalla vettura in arrivo.