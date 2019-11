lavoro a maglia: il knitting rende felici e fa bene alla salute

Per lunghi anni il lavoro a maglia veniva riservato alle nostre nonne, ora però negli ultimi anni è tornato di moda nelle nuove generazioni.

Questo ritorno in auge di una moda passata è davvero un’ ottima cosa in quanto, il lavoro a maglia, conosciuto anche come Knitting, comporta una serie di benefici di cui non sospettavamo e oltretutto sono stati confermati dalla scienza.

Ma perché lavorare a maglia fa bene alla salute? Ecco la risposta a questa domanda riportata in 6 punti.

Aiuta chi soffre di disturbi alimentari

Secondo una ricerca dell’università di British Columbia in Canada il lavoro a maglia potrebbe aiutare chi soffre di anoressia e disturbi alimentari. Su un campione di ragazze affette da anoressia nervosa, il 74 per cento avrebbe avrebbe dichiarato che “imparare a lavorare a maglia allontana paure ed insicurezze legate alla malattia”.

Il lavorare a maglia rende felice

Uno studio scientifico condotto su 3545 tessitori nel 2013 e pubblicato sul Journal of Occupational Therapy, mostra che l’81% dei tessitori intervistati ha dichiarato di sentirsi più felice e meno stressato dopo aver trascorso del tempo a lavorare a maglia.

Carrie Barron, professore di psichiatria alla Columbia University, spiega che i benefici del lavoro a maglia sono simili a quelli della meditazione. I due sono infatti simili in diversi aspetti: lavorare a maglia richiede di concentrarsi su un movimento che ripetiamo ancora e ancora, e quindi ci regala un momento di relax .