Maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale: noto professionista di Campobasso allontanato dalla casa familiare

Per circa sei anni aveva vessato la moglie con comportamenti violenti. Ora un noto professionista campobassano ha subito il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare. Le accuse a suo carico sono maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. Per anni la donna non aveva denunciato pensando che tali comportamenti potevano migliorare. Ma non solo questo non è avvenuto, ma sono andati peggiorando ripetendosi anche davanti ai figli minori. Il provvedimento del Gip di Campobasso è arrivato su impulso della procura del capoluogo. Del caso si è occupato il centro antiviolenza del capoluogo insieme alla polizia.