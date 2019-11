Aveva picchiato e venduto droga a una 16enne, divieto di dimora e allontanamento per un 19enne

Nei giorni scorsi era divenuto involontariamente protagonista di un video in cui picchiava una 16enne. Per questo motivo e per essersi reso colpevole di spaccio di sostanze stupefacenti E.S.A.S egiziano di 19 anni è stato oggetto di un provvedimento del Gip di Campobasso del divieto di dimora nel territorio della Regione Molise e del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Le indagini della polizia erano partite proprio da quel video girato sui social. In cui si vedeva lui che maltrattava la 16enne con cui aveva una relazione. Il 19enne era già destinatario di un provvedimento di espulsione. E la ragazza, attenzionata dal Comune di Campobasso, era già stata accolta da una struttura protetta dalla quale era già scappata due volte. Per tornare da questo ragazzo che, a causa della droga, aveva instaurato con lei un rapporto di dipendenza e non di amore.

Al momento del fermo, effettuato dalla Squadra Mobile e dalla polizia ferroviaria nei pressi della stazione di Campobasso, il 19enne era in compagnia della sua vittima e di un altro minorenne egiziano, anch'egli destinatario di un provvedimento di espulsione.