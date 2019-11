Bojano, Simone il 15enne coinvolto nel sinistro del 12 ottobre esce dalla rianimazione

Raccontare una bella notizia dopo un incidente è sempre una cosa bella. Simone, il 15enne rimasto gravemente ferito nell' incidente sulla statale 17 di Bojano il 12 ottobre scorso, è finalmente uscito dalla rianimazione a un mese esatto dal sinistro.

Nel violento frontale del 12 ottobre scorso, lo ricordiamo, ha perso la vita il nonno 77enne Antonio Angelini e il giovanissimo 21enne Gennaro Caraviello.

Da oggi per Simone inizia un percorso di rinascita nel reparto di riabilitazione. Il percorso che lo attende non sarà facilissimo e avrà bisogno di tutto l' amore e il sostegno necessari. Ma la bella notizia è che il 15enne è tornato alla vita e potrà nuovamente lottare per tornare un giorno in piscina a vincere battaglie più facili di questa che lo ha visto trionfatore.