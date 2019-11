Fibra ottica, Campobasso entra nel futuro

Campobasso entra nel futuro con i lavori per la posa della fibra ottica

Open Fiber da quest'estate sta lavorando nella nostra città per costruire una infrastruttura interamente in fibra ottica in modalità FTTH (Fiber To The Home, la fibra che arriva direttamente all’interno delle abitazioni).

Il progetto, consentirà il collegamento in banda ultra larga di oltre 16 mila unità immobiliari attraverso una nuova rete di 40 km.

L'infrastruttura darà la possibilità a tutti i cittadini e alle imprese che operano sul territorio di usufruire di servizi sempre più innovativi basati su una connettività ultraveloce.