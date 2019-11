Vaccini, parte la campagna 2019: per lo scorso anno copertura del 61%

Per l' anno 2018 il Molise ha una copertura vaccinale con oltre il 61% degli over 65 vaccinati nel 2018. È quanto emerso in una conferenza stampa per presentare la campagna antinfluenzale 2019 partita lunedì. Circa 150 mila i vaccini richiesti dalla Regione per la popolazione interessata. "In Molise - ha detto il presidente della Regione Donato Toma - si stima che per l'anno in corso la popolazione vaccinabile over 65 sia di circa 71mila utenti". All'incontro con la stampa hanno partecipato anche il direttore generale della Salute Lolita Gallo e la Commissaria straordinaria dell'Azienda sanitaria regionale (Asrem) Maria Virgina Scafarto.

I vaccini, offerti gratuitamente alla popolazione di età pari o superiore ai 65 anni, ai soggetti a rischio per patologia, agli addetti ai servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori, sono disponibili presso i Medici di medicina generale (Mmg) e negli ambulatori vaccinali del Dipartimento di prevenzione di tutta la regione. (ANSA).