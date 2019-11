Conto alla rovescia, James Bond torna al cinema

Sarà che James Bond incarna quell’eroe romantico solitario ma capace di grandi passioni, malandrino e gentiluomo. Tante anime dietro una maschera perfetta, quella dell’agente segreto che somiglia proprio a un supereroe della porta accanto. Sarà anche che è un buono che vince sempre, integerrimo fino alla fine e ligio al suo dovere. Entra ed esce dai pericoli, ci si tuffa per il piacere di trarsi poi d’impaccio. Fin dal primissimo 007, interpretato dall’indimenticabile Sean Connery che ha legato per sempre il suo volto a James Bond (venne selezionato dopo un contestato concorso), è stato un crescendo di successi al botteghino.

Col passare degli anni, e ciclicamente, c’è chi ha storto il naso ogni volta che usciva nelle sale cinematografiche ‘un altro film di 007’. Eppure la saga nata dalla penna di Ian Fleming ha saputo sempre rinnovarsi, intrecciando le sorti con tanti divi che hanno prestato il volto all’agente segreto di Sua Maestà. Fino a Daniel Craig, il Bond che per le Olimpiadi di Londra nel 2012 è andato a bussare direttamente alla porta della Regina Elisabetta per condurla alla cerimonia di apertura dei Giochi. In un mini-film impeccabile, of course, che si concludeva con un (finto) lancio in paracadute sullo stadio da parte della monarca. Ma adesso è (quasi) di nuovo tempo di correre al cinema, mancano davvero pochi mesi all’uscita sul grande schermo dell’ultimo capitolo, che è intitolato ‘No time to die’ in uscita ad aprile: sarà la performance con la quale Craig saluterà il suo personaggio, che poi andrà ancora in cerca di un nuovo volto.

Il film più costoso dell’intera saga di 007

Si annuncia come il film più costoso di tutta la saga dedicata a Bond e l’attesa sale anche intorno alla trama: le storie in cui 007 alla fine smaschera i cattivi sono semplici e geniali, un eroe moderno che ha saputo plasmarsi sulla società sempre in movimento, intercettando umori e sensazioni di un pubblico assolutamente trasversale. Fin dagli anni ’60, all’epoca del debutto con ‘Licenza di uccidere’, ha sempre incarnato lo stereotipo dell’uomo dei sogni. Viveva nella Londra del boom economico, sfrecciava sulle strade della City e in quelle di campagna a bordo di una incredibile Aston Martin. Non c’erano ancora i casinò online: Bond entrava e usciva dalle inconfondibili sale fumose dove a farla da padrona era la roulette, con i suoi colori vorticosi. Lui, sempre circondato da donne bellissime, rimane nell’immaginario collettivo legato alla celebre battuta in cui si presenta al pubblico: “Mi chiamo Bond. James Bond”.

E ancora oggi è un ritratto vincente, è l’uomo che tutti vorrebbero essere: ha successo, è affascinante e porta sempre a termine (in un modo o nell’altro) i suoi progetti. E’ romantico ma non vuole legarsi, è astuto e ingenuo allo stesso tempo. Dietro la cinepresa per ‘No time to die’ si è seduto Cary Fukunaga, nel cast ci sarà ancora Léa Seydoux: 007 – ormai in pensione – si troverà a combattere tra Norvegia, Jamaica e Puglia, contro un ‘villain’ d’eccezione: Rami Malek. Il suo proposito? Ma naturalmente quello di distruggere l’umanità con una tecnologia sofisticatissima, nel pieno stile dei cattivi più cattivi della saga cinematografica.