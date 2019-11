Agricoltura, Cavaliere partecipa a un convegno sul pomodoro di Montagano

Sempre sul territorio e tra la gente. "Oggi pomeriggio partecipo - ha dichiarato Cavaliere - a un incontro, organizzato dalla giovane amministrazione comunale di Montagano (che ringrazio per l'invito), per parlare di Agricoltura e di tutte le problematiche connesse, compreso l'ormai nota emergenza cinghiali.

Ma si è discusso, con addetti ai lavori e semplici cittadini, anche delle tante opportunità del settore, della nuova programmazione e di idee per migliorare e migliorarci e lavorare a un concreto sviluppo dell'area. Un momento di confronto costruttivo, una bella occasione per spiegare ciò che si sta facendo e si farà, ma soprattutto per ascoltare proposte e suggerimenti.

Questa comunità possiede un'eccellenza della nostra Regione e del Made in Italy, infatti oltre ad agricoltori, amministratori e cittadini, è in programma pure l'incontro con la Commissione De.Co. del pomodoro di Montagano".