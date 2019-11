Parco del Matese, Primiani: bene le sollecitazioni di Coldiretti lavoriamo per il bene del Molise

Raccogliamo con piacere le sollecitazioni di Coldiretti Molise che auspica un percorso di concertazione alla base della realizzazione del Parco Nazionale del Matese. I progetti calati dall’alto non ci sono mai piaciuti e il Ministero dell’Ambiente ha sempre dimostrato apertura massima alle istanze dei territori. Per questo bisogna evitare ogni forma di allarmismo. In questo senso la costituzione dell’Ente Parco rappresenta una necessaria semplificazione delle procedure per gli agricoltori che avranno un unico interlocutore con cui interfacciarsi e dialogare.

Il MoVimento 5 Stelle Molise è stato e sarà garante delle istanze avanzate da Coldiretti e da tutti i soggetti coinvolti nel progetto Parco del Matese. Siamo sensibili alle preoccupazioni di allevatori e imprenditori agricoli e per questo saremo ancor più vigili affinché la zonizzazione sia quanto più rispondente possibile alle esigenze produttive del tessuto locale.

Questo è il momento di fare rete. Il Parco rappresenta una grande opportunità per il territorio e per questo bisogna fare fronte comune con le istituzioni di ogni livello, con gli enti locali, con tutte le associazioni di categoria e con le organizzazioni affinché possa diventare un reale strumento di sviluppo economico e occupazionale per il Molise.