Campobasso, opposizione a tutto campo del PD alla Giunta Gravina: dalla sanità al mercato al centro

Ieri sera si è riunito il circolo cittadino del Partito Democratico di

Campobasso. Il segretario cittadino Gianluca Palazzo ha programmato

una serie di incontri sui temi più delicati e/o sentiti per la città con gli

iscritti e i consiglieri Dem al Comune. Si è parlato dell'attività politica

svolta in questi primi mesi di consiliatura. Al centro del dibattito le

infrastrutture: si è ribadita la necessità assoluta di dotare il Molise di una

4 corsie che porti l'area urbana Campobasso ad uscire dall'isolamento in

cui versa. Si è discusso, poi, di Sanità e condivisa la battaglia per la

sanità pubblica e per la centralità del Cardarelli. Si è parlato, inoltre, della

proposta al sindaco Gravina di voler dotare la polizia municipale di armi,

proposta che tra l’altro vede favorevole l’assessore alla municipale

Cretella. Concorde sul fatto che le FF.OO. debbano essere messe in

condizioni di lavorare in sicurezza (con gli investimenti necessari sul

piano degli organici, degli equipaggiamenti e delle condizioni

contrattuali), il circolo, oltre a manifestare grande preoccupazione

rispetto ad una ipotesi del genere, ha espresso il proprio apprezzamento

per agli Agenti della Municipale di Campobasso che, senza avere

bisogno di armi, hanno sempre gestito le situazioni più complesse con

professionalità ed umanità, ciò di cui, in questo periodo così delicato,

abbiamo davvero bisogno (oltre che di azioni e risorse destinate alla

prevenzione dei fenomeni di devianza e di antisocialita').

Infine è stata oggetto di discussione la decisione del sindaco Gravina di

spostare in centro la sede della fiera di fine mese. Tante le perplessità su

una scelta frettolosa, che porterà zero benefici ai commercianti del

centro, forzandoli alla apertura domenicale.