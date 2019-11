Ambiente, torna "Alberi per il futuro", weekend di festa e piantumazione nel Molise

AMBIENTE, TORNA 'ALBERI PER IL FUTURO', WEEKEND DI FESTA E PIANTUMAZIONE IN MOLISE

Sabato 16 e domenica 17 novembre in decine di comuni italiani è in programma la quinta edizione di 'Alberi per il futuro', la due giorni di festa e piantumazione che, in concomitanza con la Giornata nazionale degli alberi, coinvolge portavoce e cittadini, per ricordare che la tutela dell'ambiente è un dovere di tutti.

Dal 2015 ad oggi, in tutta Italia, abbiamo piantato oltre 40.000 alberi in oltre 200 comuni.

Come ogni anno, anche stavolta il Molise non mancherà all'appuntamento. Saranno infatti otto i comuni regionali che hanno programmato le piantumazioni e dove chiunque, quindi, avrà la possibilità di piantare un albero: un piccolo gesto per contribuire a creare un futuro più verde, più sano, più felice in cui vivere.



Ecco il calendario di tutti gli appuntamenti molisani.



Campobasso: Parco di via XXIV Maggio – sabato dalle 15:30

Isernia: via Giulio Tedeschi (Quartiere San Lazzaro) – domenica dalle 10 alle 13

Termoli: parchetto di via Inghilterra/viale d'Italia – domenica dalle 10 alle 13

Petacciato: via Papa Celestino V (nei pressi del campo sportivo) – domenica dalle 10 alle 12

Campomarino: via Carlo Alberto Dalla Chiesa – domenica dalle 10 alle 13

Vinchiaturo: viale E. Spensieri – domenica dalle 10 alle 13

Macchiagodena: via Aia Cupariello – domenica dalle 10:30 alle 12:30

Montenero di Bisaccia: parco dei Calanchi (zona vecchio campo sportivo) – domenica dalle 9:30