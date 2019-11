Meteo,weekend, in arrivo tantissima pioggia.

L'Italia è bersagliata da perturbazioni atlantiche in serie. Sabato, numerosi NUBIFRAGI su Lazio, Umbria, Toscana verso Emilia Romagna e Triveneto. Domenica, maltempo su Tirreniche e al Sud. Prossima Settimana: tra lunedì e martedì altre piogge intense, poi assisteremo a un lento miglioramento.

Evoluzione meteo Molise

SABATO: tempo instabile sul Molise con un cielo irregolarmente nuvoloso e precipitazioni più probabili e frequenti sui rilievi Appenninici con fenomeni anche temporaleschi. Ancora stabile e perlopiù soleggiato altrove, salvo nubi alte di passaggio e qualche fenomeno sulle Murge tarantine. Temperature in aumento sia nei valori massimi che nei minimi. Venti in rinforzo da Scirocco con Mar Ionio tendente ad agitato, da mosso a molto mosso l'Adriatico.

Commento del previsore molise

PROSSIMI GIORNI A TRATTI INSTABILI SPECIE SU MOLISE E VERSANTI TIRRENICI

Correnti umide sudoccidentali anticipano l'arrivo di un fronte in azione sulle regioni centro settentrionali dello Stivale. Ne consegue tempo ancora stabile ma non sempre asciutto, stante il transito di nubi medio-alte e qualche locale fenomeno su Molise, specie occidentale, e Lucania tirrenica. Peggioramento più organizzato è atteso, invece, domenica quando una perturbazione scenderà di latitudine, portando rovesci e temporali diffusi. Venti ancora forti di Libeccio, specie sulla Puglia ma in progressiva attenuazione. Ulteriori dettagli e previsioni sempre aggiornate nell'app di 3bmeteo.