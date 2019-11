Diritto alla salute e diritto al lavoro: martedì nuova manifestazione davanti al Consiglio regionale

Martedì 19 Novembre 2019 Protesta Popolare presso la sede del consiglio regionale del Molise .Sì al diritto alla salute, si al diritto al lavoro.

Lo scarica barile delle responsabilità continua , in questi giorni sui giornali molisani si è letto di tutto di più, chiusura di ospedali ,interi reparti smantellati e presunti piani redatti da commissari e taglia teste dei diritti nel silenzio in primis del gota regionale , persino i sindaci e alcuni fanta partiti si sono ricordati che il fatto è molto più grave di come sembra ! Come lo è la situazione dei lavoratori delle aziende molisane chiuse e senza mobilità in deroga , non un piano di ricollocamento mentre i sindacati di professione consumano le sedie dei palazzi in riunioni di facciata e quindi inconcludenti ,mentre la disperazione e la dignità di migliaia di persone dilaga nel baratro e nell'abbandono.Ora si annuncia l'ennesimo consiglio regionale a tema sanità probabilmente per fine mese , non servono le passerelle di rappresentanza di vari gruppi o gruppetti nelle varie occassioni,

rompiamo il silenzio, convergiamo e facciamo crescere la protesta immediatamente , dal basso e con la gente, se si vuole fare altro e continuare nell'agonia con i silenzio assenso ....di certo noi non ci stiamo! le nostre intelligenze e la dignità per i diritti non ce l'hanno mai permesso e non lo permetteremo! Martedì 19 Novembre 2019 ore 10, 00 Campobasso protesta popolare presso il consiglio regionale del molise .

Andrea Di Paolo