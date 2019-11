Capracotta, piano neve a misura di pendolari: prossimo obiettivo dell'amministrazione

Con l’approvazione, da parte della Giunta Comunale, del Piano Neve per la stagione invernale 2019-2020, è intenzione dell’Amministrazione comunale reperire tutte le informazioni utili a ridurre, per quanto possibile, i disagi dei cittadini pendolari.

In particolare, i cittadini che quotidianamente hanno necessità di spostamento per motivi di lavoro o altro sono invitati a comunicare all’ufficio di Polizia Municipale l’orario di partenza da Capracotta.

Ricordiamo che non saranno prese in considerazione comunicazioni effettuate tramite questo mezzo.