Alberi per il futuro, la pioggia non blocca gli attivisti pentastellati di Petacciato

Questa mattina abbiamo partecipato all'evento più ambientalista del MoVimento 5 Stelle, aperto a tutta la cittadinanza.

Piantumare venti alberi è stata un'occasione importante, testimoniata anche dalla presenza del senatore Fabrizio Ortis, tesa non solo a promuovere il patrimonio arboreo, ma anche a indicare chiaramente come sia indispensabile programmare la piantumazione di alberi contro l’inquinamento atmosferico, acustico, e per contenere e mitigare gli effetti del cambiamento climatico, per ridurre il pericolo di dissesti, di frane, di cui il nostro territorio è vittima. Oggi è più che mai urgente ricostruire una cultura che veda l’albero e il verde come una nuova dimensione civile, culturale, ed economica.

Un ringraziamento speciale al sig. Antonio del Vecchio, responsabile del Vivaio Regionale Le Marinelle, che ha impreziosito l'evento con spiegazioni e storia di ogni albero e con un invito a continuare a mettere a dimora gli alberi mentre pioveva: "Questa non è pioggia! Il cielo sta benedicendo questi alberi e questo evento" #alberiperilfuturo