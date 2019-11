Calcio serie D, dodicesima giornata positiva per le molisane: vittorie per Vastogirardi e Olympia, pari il Campobasso

Una dodicesima giornata di serie D che vede il rilancio delle compagini altomolisane e un rocambolesco pareggio del Campobasso.

Il che può farci dire senza ombra di dubbio che la giornata si è chiusa con il segno più. Con le molisane proiettate nel centro classifica.

Il Vastogirardi torna alla vittoria battendo per 2 -0 il Chieti. E insieme a questo i gialloblù molisani riconquistano la posizione di prima compagine locale posizionandosi a ridosso della zona promozione.

Benissimo anche l' Olympia Agnonese che, sul campo del Tolentino ha saputo far bella mostra di se e vincere il match per 2 - 1. Per i granata 18 punti in classifica con una posizione tranquilla.

Infine il Campobasso si è fermato sul 4 - 4 in casa con il Fiuggi. I laziali erano anche loro compagine di metà classifica e hanno dato vita a una partita bella, carica di goal e di capovolgimenti di fronte.