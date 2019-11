Kickboxe, torna alla vittoria la leonessa bojanese Andrea Albanese

Nel palaturrino di Roma torna alla vittoria la Leonessa bojanese Andrea Albanese, lo fa nel migliore dei modi battendo nella finale di oggi pomeriggio una bravissima atleta Romana, mostrando un netto miglioramento sia tecnico che psico fisico. Sul gradino più alto del podio anche Valentina Monaco 70 kg jun/sen un match incerto fino all'ultimo secondo che premia la tenacia e la caparbietà della nostra atleta. Applaudiamo il primo podio di Andrea Di Biase un bronzo che gli inietta una buona dose di fiducia in vista dei prossimi impegni sportivi.Spettacolare il quarto di finale di Ramy Gheriani vince il match ma deve ritirarsi causa una forte distorsione alla caviglia. Ottimo anche Addolorato di Biase non avendo avversari nei 63 fa un figurone nella 69 kg junires dove dopo un piccolo ma spiacevole episodio. Gli arbitri prima gli assegnano la vittoria e mentro il giovane festeggia lo richiamano al tavolo della giuria e scusandosi di un errore sui cartellini assegnano il verdetto in favore del suo avversario. Clara Monaco invece mette in campo tanta buona volonta ma non c'è niente da fare contro la sua fortissima avversaria.