Unimol, presentato il progetto sulla raccolta differenziata: plauso da parte del sindaco Gravina

Presentato oggi dall'Unimol - Università degli Studi del Molise - University of Molise, il progetto per raccogliere in modo differenziato i rifiuti nei propri edifici.

Tra le tante cose che accomunano l'Amministrazione comunale di Campobasso e l'Università degli Studi del Molise, c'è anche questa spiccata sensibilità per le tematiche ambientali.

Nella Settimana Europea dedicata alla Riduzione dei Rifiuti è da rimarcare con piacere la partenza dell'iniziativa dell'Unimol, concordata con il nostro assessorato all'ambiente guidato dall'assessore Simone Cretella e con la Sea.

La raccolta differenziata che l'Unimol curerà all'interno delle sue strutture, farà in qualche modo da primo avamposto al sistema di raccolta dell'amministrazione comunale che dopo San Giovanni, quartiere nel quale prenderà il via dal 10 dicembre, dovrà arrivare poi a coinvolgere anche il quartiere Vazzieri.