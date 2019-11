Controlli del sabato sera delle “Volanti” e della Polizia Stradale

Nella notte del 17.11.2019, su impulso del Questore di Isernia Pellicone, personale della Squadra Volanti della Questura di Isernia e della locale Sezione di Polizia Stradale ha effettuato ripetuti posti di controllo all’uscita dei locali della movida isernina finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ed alla prevenzione dei pericoli derivanti dalla guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche e/o di sostanze stupefacenti. Nello specifico sono state controllate nr. 57 persone, di cui diverse con precedenti di Polizia e nr. 39 veicoli. Nel corso dei controlli una persona, C.A. di anni 34 di Venafro, è stata sorpresa alla guida con un tasso alcolemico superiore alla norma e per questo motivo nei suoi confronti è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia per il reato di guida in stato di ebbrezza e l’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo.