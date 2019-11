Lavoratori Ittierre, Toma: garantiremo 5 mesi di mobilità

«Abbiamo una buona notizia per i lavoratori dell’Area di crisi complessa, quelli della ex Ittierre, tanto per intenderci. Oltre al milione e 500 mila euro stanziati dal Governo nazionale per la mobilità in deroga, ci è stata comunicata la possibilità di utilizzare ulteriori 800 mila euro circa, come da nostra richiesta, già assegnati alla Regione Molise, per un totale di circa 2 milioni e 300 mila euro. Da stime effettuate, ciò ci porta a ritenere che siamo in grado di garantire ai lavoratori interessati cinque mesi di mobilità».

Lo annuncia il presidente della Regione Molise, Donato Toma, dopo il via libera, giunto nelle ultime ore, del Ministero del Lavoro.