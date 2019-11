Capracotta, pastore finito in un dirupo: in corso le operazioni di salvataggio

Un pastore di 49 anni di Capracotta è finito in un dirupo. Ora sono nelle fasi conclusive le operazioni di soccorso per recuperarlo. Il sinistro in località San Nicola. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli uomini del Soccorso Alpino. Le operazioni sono rese difficile dal terreno impervio e dall’assenza di segnale telefonico e radio. Ma dal comando provinciale assicurano che è tutto sotto controllo.