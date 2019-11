Capracotta, pastore finito in un dirupo: nulla da fare per il 49enne Bruno Pallotta

Un pastore di 49 anni di Capracotta è finito in un dirupo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli uomini del Soccorso Alpino. Le operazioni sono rese difficile dal terreno impervio e dall’assenza di segnale etelefonico e radio.

Il pastore 49enne Bruno Pallotta è morto per le numerose ferite riportate. I soccorsi non hanno fatto in tempo ad intervenire. L' uomo era il titolare del caseificio omonimo di Capracotta. Non era sposato e viveva con sua madre. Affranti il sindaco e tutta la comunità.