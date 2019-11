Manifestazione sanità e lavoro: Di Paolo ( Soa) dice no anche alla centrale di Agnone.

La caparbietà di Emilio Izzo e la tenacia di Andrea Di Paolo del Soa. Sono bastate per riunire i comitati in lotta per la sanità pubblica in Molise, da senologia di Isernia al punto nascite di Termoli e ottenere il colloquio con il presidente della Regione Donato Toma.

Che è ora impegnato nel ricevere i due rappresentanti dei vari comitati. C' era anche Cinzia Ferrante, mamma di Termoli impegnata per il bassomolise. Insieme a lei anche la rappresentante del Vietri di Larino.

Al centro della scena la bozza del Pos che verrà discussa dopodomani a Roma.

I comitati hanno ottenuto anche la convocazione di una riunione con la commissaria dell' Asrem Annamaria Scarfato alla quale vogliono chiedere l' annullamento dei provvedimenti firmati da Lucchetti e Forciniti.

Ma c'è di più. Andrea Di Paolo del Soa nel suo appassionato intervento si è espresso anche contro la centrale a biogas che il sindaco Lorenzo Marcovecchio intende mettere ad Agnone. Un territorio che se vuole fare turismo deve puntare su cose alternative a un progetto che impegna solo gli amici degli amici.

E sul problema lavoro è intervenuto anche Giovanni Muccio meglio conosciuto come Guerriero Sannita.

Una terra senza lavoro è destinata a morire, come una senza sanità. Chi lavora potrebbe scegliere di curarsi altrove ma se i giovani sono costretti a scappare via non esiste più nulla.

Sulla pagina Facebook di altomolise.net la diretta integrale della manifestazione.