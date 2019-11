Morge cenozoiche, se ne è parlato nella terza commissione del consiglio regionale

Presieduta dal suo Presidente Armandino D’Egidio si è riunita la III Commissione consiliare.

Dopo la relazione del Consigliere Valerio Fontana, la Commissione ha condiviso un testo,

emendato nel corso dell’esame, della pdl n. 60 concrete l’ “istituzione del Monumento naturale

delle Morge Cenozoiche del Molise” che sarà sottoposto alla valutazione del Conferenza delle

Autonomie Locali. Conclusa l’esame del CAL la pdl tornerà nuovamente in Commissione per

l’espressione del parere finale, prima di arrivare all’esame del Consiglio regionale per le

determinazioni conclusive.

Il Presidente D’Egidio ha espresso soddisfazione per il clima di collaborazione creatosi in

Commissione che ha portato a mettere a punto un testo equilibrato e condivisibile anche dal

CAL. In proposito D’Egidio ha espresso la speranza che la Conferenza delle Autonomie Locali

possa esprimersi in tempi brevi per consentire alla Commissione di completare il suo iter

valutativo.

La Commissione ha poi iniziato l’esame della pdl n. 76, avente ad oggetto: “Modifiche

all’articolo 21 della legge regionale 24 gennaio 2018, n. 1 (Disposizioni collegate alla manovra

di bilancio 2018-2020 in materia di entrate e spese. Modificazioni ed integrazioni di leggi

regionali”.