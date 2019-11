Rotary club Agnone, pienone alla serata di beneficenza : il ricavato andrà per l' acquisto di defibrillatori negli edifici scolastici

"Se servi servi, se non servi non servi, noi abbiamo il dovere di stare tra la gente,e per la gente" queste le parole del presidente del Rotary Club Agnone dott Piero Pescetelli in risposta alla nostra domanda sull'attività che sta svolgendo la famosa associazione Agnonese, impegnata a favore del prossimo.

Ieri sera 18 novembre 2019, una serata con cena inclusa, musica, lotteria, organizzata dal Rotary club agnonese per raccogliere fondi da destinare alla donazione di defibrillatori per le scuole agnonesi. Serata perfettamente riuscita, con tanti partecipanti di tutte le fasce di età e in rappresentanza di tutte le categorie, dai commercianti, gli imprenditori, i professionisti, gli insegnanti, le istituzioni, presente il sindaco, Lorenzo Marcovecchio, tanti i giovani e le donne. Serata riuscita e obiettivo raggiunto.E' stata offerta una cena speciale, con prodotti tipici e raffinatissima, preparata in collaborazione dai più bravi chef agnonesi e con la partecipazioni degli allievi dell'Istituto alberghiero.

La generosità dei partecipanti ha consentito una raccolta fondi tale da permettere all'Associazione la donazione di due fibrillatori alle scuole. Il presidente Pescetelli ha spiegato le motivazioni che hanno portato l'associazione a raccogliere fondi per tale causa : "La scelta è stata determinata dalle morti improvvise giovanili che avvengono tra la popolazione scolastica,evento raro ma che se non trova adeguato soccorso, porta alla morte. Nel mese scorso, in tutta Italia, ci sono stati tre casi,due sono morti ,uno e' sopravvissuto grazie all'intervento di un professore di educazione fisica e prosegue sono contento per il grande senso civico che i cittadini di Agnone hanno dimostrato"