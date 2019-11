Giornata dell' infanzia e dell' adolescenza: gli studenti di Campobasso simulano un consiglio regionale e danno lezione ai politici

Giornata internazionale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza

20 novembre, in Consiglio regionale, momento di grande interesse su proposta e in collaborazione con la Presidenza del Consiglio regionale del Molise e ancora con l’Unicef. Si tratta di un tipico esperimento di kids takeover, la formula più efficace per consentire ai ragazzi di assumere il ruolo degli adulti, nel caso specifico nell’ambito istituzionale. L’iniziativa è una simulazione di seduta del Consiglio regionale ma formato dai giovani. Maggioranza e opposizione saranno composte dagli studenti del Liceo G.Manzù’ di Campobasso e dell’Istituto d’Istruzione Superiore ‘S.Pertini’ sempre del capoluogo. Tema previsto: “Strategie ambientali a tutela e valorizzazione del territorio” sul quale i ragazzi stanno proponendo una legge, seguendo lo schema dell’Assise vera e propria.

L' occasione è stata ottima per il presidente della Regione Donato Toma che ha spiegato agli studenti le linee programmatiche della Regione in materia di ambiente e di infrastrutture. Una chicca: nel consiglio dei ragazzi la proposta di legge è stata presentata da quattro donne: cosa mai accaduta nella storia del Consiglio regionale. Un insegnamento quindi anche per le pari opportunità.

Al termine della seduta i ragazzi sono riusciti ad approvare un documento con il voto contrario di un solo esponente dell' opposizione. Una seduta ordinata e pacata, secondo il presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone. Che ha lanciato una provocazione ai consiglieri Manzo e Nola del 5 stelle presenti in aula. Attenzione che vi posso sostituire. Ma il tutto era scherzoso e gioviale. Un linguaggio competente e educato anche secondo la Garante per i diritti della persona Leontina Lanciano, che citando Anna Frank ha invitato tutti i giovani a coltivare le proprie passioni e i propri pensieri.