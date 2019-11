Dissesto idrogeologico, dal Ministro Costa 50 milioni di euro: ci sono anche Agnone e Poggio Sannita,

Arrivano risorse importanti per il Molise a rischio idrogeologico sul 100% del territorio.

Oggi il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha firmato il decreto che rende effettivo lo stanziamento di altri 362 milioni di euro per contrastare il fenomeno del dissesto in tutta Italia. Parliamo di 236 interventi rientranti nel ‘Piano operativo sul dissesto idrogeologico per l’anno 2019’.

Per il Molise vuol dire 49.533.678 euro a disposizione di 25 comuni: è il secondo stanziamento più imponente d’Italia per regione, a conferma che il governo ha ben compreso l’importanza del problema dissesto in Molise.

"Tra i Comuni coinvolti- sottolinea l' onorevole Federico- mi piace sottolineare Petacciato a cui andranno oltre 34 milioni di euro per intervenire su un fronte franoso tra i più vasti in Europa, mentre 8.191.000 euro andranno a Civitacampomarano, il paese gioiello a rischio a causa di una frana".

Gli interventi previsti riguardano sistemazione di versanti franosi, consolidamento e difesa idraulica, ripascimento e difesa delle aree costiere, messa in sicurezza di centri abitati.

La lista dei fondi ai Comuni molisani prevede anche:

Campomarino: 2.000.000 euro

Montenero di Bisaccia: 2.000.000

Santa Croce di Magliano: 1.020.000

Frosolone: 950.000

San Martino in Pensilis: 999.935

Castelmauro: 250.000 euro

Pietrabbondante: 231.734

Colli a Volturno: 310.000

Gambatesa: 750.000

Montemitro: 705.000

Palata: 200.000

Spinete: 300.000

Sant’Angelo del Pesco: 215.975

Capracotta: 400.000

Pietracupa: 450.000

Trivento: 500.000

Cerro al Volturno: 570.000

Lupara: 283.987

Agnone: 765.785

Oratino: 640.000

Ripabottoni: 450.000

Limosano: 400.000

Sesto Campano: 350.000

Si tratta di risorse immediatamente disponibili per progetti subito cantierabili: i fondi verranno erogati in maniera diretta, senza la stipula di successivi accordi di programma.

Come ha detto il Ministro Costa, “soldi veri” con i quali interrompiamo la logica dell’emergenza e lavoriamo con una programmazione costante e interventi specifici per attenuare i rischi e le criticità sull’intero territorio nazionale anche in ottica di adattamento ai cambiamenti climatici.