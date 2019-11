Istituire un' unità regionale di psicologia scolastica: ecco la Pdl della consigliera Calenda

La consigliera Filomena Calenda ha presentato una proposta di legge regionale –

contraddistinta con il n. 103- avente ad oggetto: “Istituzione dell’Unità Regionale di Psicologia

Scolastica”.

La pdl nasce, tra le altre cose –come si evidenzia nella relazione illustrativa-, dalla

constatazione che in Molise si assiste all’attivazione da parte delle direzioni scolastiche di

attività progettuali che prevedono consulenze specialistiche a carattere episodico e

temporaneo, spesso a seguito di conclamate problematiche, quali la diffusione di

comportamenti a rischio, la dispersione scolastica, i disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)

e le difficoltà dei docenti e del personale scolastico di gestione di tali problematiche, ma ancora

poco è fatto in termini di prevenzione. Di qui l’opportunità di istituire un’ dell’Unità Regionale di

Psicologia Scolastica quale struttura che opera al servizio del sistema scolastico regionale -

inteso come l’insieme delle istituzioni scolastiche operanti nella Regione Molise e delle strutture

amministrative, organizzative, di governo, coordinamento e supporto - in un’ottica demand

oriented, con funzioni consulenziali e di sostegno rivolte a tutti i soggetti a vario titolo

impegnati nel sistema scolastico regionale. L’Unità, si legge nel testo proposto, ha il compito di

elaborare e promuovere l'utilizzazione, all’interno del sistema scolastico regionale, di analisi,

strategie, metodi e strumenti di intervento di ispirazione psicologica, psicosociale e

psicopedagogica, in grado di potenziare le competenze e le capacità di scopo di chi vi opera,

contribuendo alla crescita complessiva della qualità, dell’efficacia e dell’efficienza del sistema

dell'istruzione molisano. Il tutto non mancando di creare ambienti di apprendimento e contesti

organizzativi inclusivi orientati al benessere di tutti gli attori coinvolti.

In particolare l’articolato della pdl prevede che all’Unità Regionale di Psicologia Scolastica siano

affidate funzioni di progettazione, realizzazione e valutazione di strategie di intervento

psicologico, psicosociale e psicopedagogico volte a promuovere: a. il potenziamento

dell’efficacia ed efficienza delle attività formative e didattiche erogate dal sistema regionale

scolastico; b. la qualità delle condizioni di lavoro e comunitarie entro le istituzioni scolastiche;

c. lo sviluppo della cooperazione e la complementarietà della scuola e della famiglia; d. il

potenziamento delle relazioni di rete interne al sistema scolastico regionale e tra questo e i

soggetti istituzionali e della società civile regionale; e. il benessere psicosociale dell’utenza

scolastica e del personale operante entro il sistema scolastico regionale; f. la prevenzione

primaria e secondaria del disagio giovanile e delle forme comportamentali attraverso cui si

manifesta (stili di vita e comportamenti a rischio, modelli devianti di azione sociale); g.

l’integrazione culturale nel rispetto delle differenze di genere, culturali, politiche e religiose di

tutta l’utenza scolastica.

La proposta di legge passa ora all’esame della Commissione consiliare competente per arrivare

poi all’attenzione del Consiglio regionale per le determinazioni finali.